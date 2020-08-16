В Беларуси проходит оппозиционный марш свободы: выдвинуты требования
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В большинстве городов Беларуси проходит марш свободы. Участники акции в Минске озвучили требования к власти, сообщает УНН.
По разным оценкам в Минске к маршу свободы присоединилось от 60 тысяч до полумиллиона человек.
Колонна митингующих прошла маршем по проспекту Независимости до Стеллы Минск — город-герой — основного места проведения акции в белоруской столице.
Протестующие выдвигают следующие требования:
Немедленное освобождение всех задержанных и политзаключенных;
Отставка Александра Лукашенко;
Ответственность для причастных к убийствам и пыткам белорусов.
Основная часть акции продолжится до 17 часов. После этого митингующие планируют разойтись по центру столицы и продолжить “праздновать победу над диктатурой”.
Как сообщал УНН, в центре Минска прошла акция на поддержку Лукашенко. Сам президент выступил перед ее участниками, заявив, в частности, о недопустимости повторных выборов.