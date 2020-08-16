В Беларуси проходит оппозиционный марш свободы: выдвинуты требования

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84812 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102201 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127163 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107584 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127644 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101324 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102132 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Беларуси проходит оппозиционный марш свободы: выдвинуты требования

В Беларуси проходит оппозиционный марш свободы: выдвинуты требования

Киев  •  УНН

 • 19533 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В большинстве городов Беларуси проходит марш свободы. Участники акции в Минске озвучили требования к власти, сообщает УНН.

По разным оценкам в Минске к маршу свободы присоединилось от 60 тысяч до полумиллиона человек.

Колонна митингующих прошла маршем по проспекту Независимости до Стеллы Минск — город-герой — основного места проведения акции в белоруской столице.

Протестующие выдвигают следующие требования:
Немедленное освобождение всех задержанных и политзаключенных;
Отставка Александра Лукашенко;
Ответственность для причастных к убийствам и пыткам белорусов.

Основная часть акции продолжится до 17 часов. После этого митингующие планируют разойтись по центру столицы и продолжить “праздновать победу над диктатурой”.

Как сообщал УНН, в центре Минска прошла акция на поддержку Лукашенко. Сам президент выступил перед ее участниками, заявив, в частности, о недопустимости повторных выборов.

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