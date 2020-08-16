У Білорусі проходить опозиційний марш свободи: висунуті вимоги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У більшості міст Білорусі проходить марш свободи. Учасники акції в Мінську озвучили вимоги до влади, повідомляє УНН.
За різними оцінками в Мінську до маршу свободи приєдналося від 60 тисяч до півмільйона людей.
Колона мітингувальників пройшла маршем проспектом Незалежності до Стелли Мінськ - місто-герой - основного місця проведення акції в білорускій столиці.
Протестуючі висувають такі вимоги:
Негайне звільнення всіх затриманих і політв'язнів;
Відставка Олександра Лукашенка;
Відповідальність для причетних до вбивств і тортур білорусів.
Основна частина акції продовжиться до 17 годин. Після цього учасники мітингу планують розійтися по центру столиці і продовжити "святкувати перемогу над диктатурою".
Як повідомляв УНН, в центрі Мінська пройшла акція на підтримку Лукашенка. Сам президент виступив перед її учасниками, заявивши, зокрема, про неприпустимість повторних виборів.