Папа Римский призвал к Рождественскому перемирию в мире

Папа Франциск призвал к прекращению огня на всех фронтах войны во время Рождества. Понтифик осудил бомбардировки школ, больниц и церквей в Украине и Газе.

Папа Римский Франциск, в воскресенье, 22 декабря, в своей молитве "Ангел Господень" перед Рождеством призвал к прекращению войн в мире, осудил бомбардировки школ и больниц в Украине и в Газе. Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН. Пусть замолчит оружие и зазвучит колядка! Помолимся, чтобы в Рождество наступило прекращение огня на всех фронтах войны, в Украине, на Святой Земле, на всем Ближнем Востоке и во всем мире, - говорил Франциск давая воскресное благословение. Франциск напомнил о том, что Украина страдает и продолжает страдать от нападений на города, "которые иногда наносят ущерб школам, больницам и церквям". Также Папа Римский выразил свое сопереживание относительно Газы, "жестокость, расстрел детей, бомбардировка школ и больниц... Сколько жестокости!" Напомним Во время визита на Корсику Папа Франциск помолился за мир, назвав украинцев и россиян братьями. Понтифик призвал к взаимопониманию между народами, подчеркнув, что война - это всегда поражение.