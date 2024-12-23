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Папа Римский призвал к Рождественскому перемирию в мире

Папа Римский призвал к Рождественскому перемирию в мире

Киев  •  УНН

 • 951 просмотра

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Папа Франциск призвал к прекращению огня на всех фронтах войны во время Рождества. Понтифик осудил бомбардировки школ, больниц и церквей в Украине и Газе.

Папа Римский Франциск, в воскресенье, 22 декабря, в своей молитве "Ангел Господень" перед Рождеством призвал к прекращению войн в мире, осудил бомбардировки школ и больниц в Украине и в Газе. Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Пусть замолчит оружие и зазвучит колядка! Помолимся, чтобы в Рождество наступило прекращение огня на всех фронтах войны, в Украине, на Святой Земле, на всем Ближнем Востоке и во всем мире,

- говорил Франциск давая воскресное благословение.

Франциск напомнил о том, что Украина страдает и продолжает страдать от нападений на города, "которые иногда наносят ущерб школам, больницам и церквям". Также Папа Римский выразил свое сопереживание относительно Газы, "жестокость, расстрел детей, бомбардировка школ и больниц... Сколько жестокости!"

Напомним

Во время визита на Корсику Папа Франциск помолился за мир, назвав украинцев и россиян братьями. Понтифик призвал к взаимопониманию между народами, подчеркнув, что война - это всегда поражение.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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