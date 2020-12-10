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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69087 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91547 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114327 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149502 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198126 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194600 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281613 просмотра

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Pantone назвал два главных цвета 2021 года

Pantone назвал два главных цвета 2021 года

Киев  •  УНН

 • 18200 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В американском Институте цвета Pantone выбрали два главных цвета 2021 года. Ими станут глубокий серый (Ultimate Grey) и яркий желтый (Illuminating). Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте организации.

"Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating - два независимых цвета, которые подчеркивают, как различные элементы объединяются, чтобы поддерживать друг друга, что лучше всего выражает настроение цвета года 2021 от Pantone. Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощает силу и позитив", - говорится в сообщении института.

В организации добавили, что Pantone 13-0647 Illuminating - это яркий и жизнерадостный желтый, искрящийся живостью, теплый желтый оттенок, наполненный солнечной энергией. В то же время Pantone 17-5104 Ultimate Grey символизирует твердые и надежные элементы, которые вечны и обеспечивают прочную основу, такие как цвета гальки на пляже или природных элементов, чей вид подчеркивает способность выдержать испытание временем.

Напомним, институт Pantone, разработчик стандартизированной системы подбора цвета, принятой в 1963 году, в прошлом году выбрал цветом 2020 года классический синий.

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Допис, поширений PANTONE (@pantone)

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