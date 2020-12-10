Pantone назвал два главных цвета 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В американском Институте цвета Pantone выбрали два главных цвета 2021 года. Ими станут глубокий серый (Ultimate Grey) и яркий желтый (Illuminating). Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте организации.
"Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating - два независимых цвета, которые подчеркивают, как различные элементы объединяются, чтобы поддерживать друг друга, что лучше всего выражает настроение цвета года 2021 от Pantone. Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощает силу и позитив", - говорится в сообщении института.
В организации добавили, что Pantone 13-0647 Illuminating - это яркий и жизнерадостный желтый, искрящийся живостью, теплый желтый оттенок, наполненный солнечной энергией. В то же время Pantone 17-5104 Ultimate Grey символизирует твердые и надежные элементы, которые вечны и обеспечивают прочную основу, такие как цвета гальки на пляже или природных элементов, чей вид подчеркивает способность выдержать испытание временем.
Напомним, институт Pantone, разработчик стандартизированной системы подбора цвета, принятой в 1963 году, в прошлом году выбрал цветом 2020 года классический синий.