Pantone назвав два головних кольори 2021 року

"Pantone 17-5104 Ultimate Gray і Pantone 13-0647 Illuminating - два незалежних кольори, які підкреслюють, як різні елементи об'єднуються, щоб підтримувати один одного, що найкраще передає настрій кольору року 2021 від Pantone. Практичний і твердий, як камінь, але одночасно зігріваючий і оптимістичний союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray і Pantone 13-0647 Illuminating втілює силу і позитив", - йдеться в повідомленні інституту.

В організації додали, що Pantone 13-0647 Illuminating - це яскравий і життєрадісний жовтий, який іскриться жвавістю, теплий жовтий відтінок, наповнений сонячною енергією. Водночас Pantone 17-5104 Ultimate Grey символізує тверді і надійні елементи, які вічні і забезпечують міцну основу, як от кольори гальки на пляжі чи природних елементів, чий вигляд підкреслює здатність витримати випробування часом.

Нагадаємо, інститут Pantone, розробник стандартизованої системи підбору кольору, прийнятої в 1963 році, торік обрав кольором 2020 року класичний синій.