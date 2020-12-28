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Пандемия: ВОЗ назвала основные вызовы для здравоохранения в 2021 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что мировое сообщество в 2021 году должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса, в том числе тех, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР, и делиться научной информацией на этот счет. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает УНН.

Пандемия: ВОЗ назвала основные вызовы для здравоохранения в 2021 году

Он подчеркнул, что в 2021 году мировое сообщество ждут “новые вызовы”, и, в частности, “новые разновидности COVID-19”. “В настоящее время мы плотно работаем с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание”, — сказал гендиректор. Гебрейесус поблагодарил Великобританию и ЮАР за “тестирование и выявление новых разновидностей”. Он призвал “быстро делиться с ВОЗ и другими странами” эпидемиологической информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса. По словам главы ВОЗ, государства “не должны подвергаться наказанию за то, что транспарентно делятся новыми научными данными”.

В середине декабря власти Великобритании сообщили о появлении этой осенью двух новых штаммов SARS-CoV-2 с мутацией N501Y, обладающих повышенной заразностью по сравнению с другими разновидностями коронавируса. Их прародитель появился на территории Уэльса в сентябре этого года, где изначально его уровень распространенности был крайне низким.

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По мнению ученых, в конце ноября он приобрел еще около 17 мутаций и после этого стал быстро распространяться по Британии, став доминирующим штаммом коронавируса к настоящему времени. Предположительно, он распространяется примерно в 1,7-2 раза быстрее, чем уже существующие штаммы SARS-CoV-2, при этом он уже успел проникнуть в ЮАР, Данию и другие страны Европы.

Брифинг ВОЗ в Женеве, 28 декабря 2020 года:

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