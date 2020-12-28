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Пандемія: ВООЗ назвала основні виклики для охорони здоров'я у 2021 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що світова спільнота в 2021 році має приділити пильну увагу дослідженню нових штамів коронавірусу, в тому числі тих, які були виявлені у Великій Британії і ПАР, і ділитися науковою інформацією з цього приводу. Про це заявив у понеділок на брифінгу в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передає УНН.

Пандемія: ВООЗ назвала основні виклики для охорони здоров'я у 2021 році

Він підкреслив, що в 2021 році світову спільноту чекають “нові виклики”, і, зокрема, “нові різновиди COVID-19”. “В даний час ми щільно працюємо з науковцями в усьому світі, щоб краще зрозуміти будь-які зміни вірусу, а також те, яким чином ці зміни позначаються на його здатності поширюватися і викликати у людей захворювання”, — сказав гендиректор. Гебрейесус подякував Великій Британії та ПАР за “тестування і виявлення нових різновидів”. Він закликав “швидко ділитися з ВООЗ та іншими країнами” епідеміологічною інформацією та відомостями про геномні послідовності нових штамів коронавірусу, що виявляються. За словами глави ВООЗ, держави “не повинні каратися за те, що транспарентно діляться новими науковими даними”.

В середині грудня влада Великої Британії повідомила про появу цієї осені двох нових штамів SARS-CoV-2 з мутацією N501Y, які володіють підвищеною заразністю в порівнянні з іншими різновидами коронавірусу. Їх прабатько з’явився на території Вельсу в вересні цього року, де спочатку його рівень поширеності був вкрай низьким.

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На думку вчених, в кінці листопада він набув ще близько 17 мутацій і після цього став швидко поширюватися по Британії, ставши домінуючим штамом коронавірусу до теперішнього часу. Імовірно, він поширюється приблизно в 1,7-2 рази швидше, ніж вже існуючі штами SARS-CoV-2, при цьому він вже встиг проникнути в ПАР, Данію та інші країни Європи.

Брифінг ВООЗ у Женеві, 28 грудня 2020 року:

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