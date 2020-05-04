Пандемия отступает: в Германии открылись парикмахерские, музеи и церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Германии продолжается ослабление карантинных мероприятий, введенных в середине марта на фоне распространения коронавирусной пандемии. С сегодняшнего дня во многих федеральных землях позволили восстановить работу парикмахерских и музеев, сотни тысяч школьников возвращаются в школы, а религиозные учреждения вновь открыты для верующих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"В понедельник, 4 мая, во многих федеральных землях разрешили возобновить работу парикмахерам, сотни тысяч школьников возвращаются в школы, а церкви, мечети и синагоги снова открыты для верующих. Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады. В земле Саксония-Анхальт теперь разрешены встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра, что позволяет возобновить, в частности, занятия спортом в клубах и проведение различных образовательных мероприятий. В остальных 15 землях остается в силе запрет на встречи более двух человек", - пишут в издании.
Также сообщается, что в ряде земель, в частности Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Рейнланд-Пфальце, позволили открыть все магазины и торговые центры, независимо от величины их торговой площади.
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Отмечается, что во многих федеральных землях возобновляется очное преподавание в классах, которым в следующем году предстоит сдавать выпускные экзамены, а также в последних - четвертых классах начальных школ, в то время как учащиеся выпускных классов вернулись в школы еще в апреле. Однако учебный день сокращенный, и частично дистанционный. Остальные классы пока продолжают учиться полностью в удаленном режиме.
Ослабление некоторых ограничений было согласовано 30 мая в ходе видеоконференции федерального правительства и земельных властей. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель договорились об открытии уличных детских площадок. Единого срока для открытия площадок названо не было, однако в Берлине их разрешили посещать в тот же день.
"Решение об открытии детских садов, школ и возобновлении работы спортивных клубов и объединений, в том числе проведении матчей футбольной "Бундеслиги", отложено до 6 мая. Следующим этапом после этого станет решение вопроса об открытии ресторанов, кафе и гостиниц", - пишут в издании.
Напомним, что количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 163 175 человек.