Пандемия отступает: в Германии открылись парикмахерские, музеи и церкви

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Германии продолжается ослабление карантинных мероприятий, введенных в середине марта на фоне распространения коронавирусной пандемии. С сегодняшнего дня во многих федеральных землях позволили восстановить работу парикмахерских и музеев, сотни тысяч школьников возвращаются в школы, а религиозные учреждения вновь открыты для верующих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.