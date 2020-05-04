Пандемія відступає: у Німеччині відкрилися перукарні, музеї та церкви

"У понеділок, 4 травня, у багатьох федеральних землях дозволили відновити роботу перукарям, сотні тисяч школярів повертаються до шкіл, а церкви, мечеті і синагоги знову відкриті для віруючих. У багатьох містах також відкрилися музеї, виставки, зоопарки та ботанічні сади. У землі Саксонія-Ангальт тепер дозволені зустрічі до п'яти осіб при дотриманні мінімальної дистанції 1,5 метра, що дозволяє відновити, зокрема, заняття спортом у клубах і проведення різних освітніх заходів. В інших 15 землях залишається в силі заборона на зустрічі більше двох осіб", - пишуть у виданні.

Також повідомляється, що у ряді земель, зокрема Саксонії-Ангальт, Тюрінгії та Рейнланд-Пфальці, дозволили відкрити всі магазини і торгові центри, незалежно від величини їх торгової площі.

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Відзначається, що у багатьох федеральних землях відновлюється очне викладання у класах, яким в наступному році треба буде здавати випускні іспити, а також в останніх - четвертих класах початкових шкіл, в той час як учні випускних класів повернулися до шкіл ще у квітні. Однак навчальний день скорочений, і частково дистанційний. Решта класів поки продовжують вчитися повністю у віддаленому режимі.

Послаблення деяких обмежень було погоджено 30 травня в ході відеоконференції федерального уряду і земельних властей.

Зокрема, канцлер ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель домовилися про відкриття вуличних дитячих майданчиків. Єдиного терміну для відкриття майданчиків названо не було, проте у Берліні їх дозволили відвідувати в той же день.

"Рішення про відкриття дитячих садків, шкіл та відновлення роботи спортивних клубів та об'єднань, в тому числі проведення матчів футбольної "Бундесліги", відкладено до 6 травня. Наступним етапом після цього стане вирішення питання про відкриття ресторанів, кафе і готелів", - пишуть у виданні.

Нагадаємо, що кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 163 175 чоловік.