Пандемия коронавируса: в Германии более 163 тыс. инфицированных, 6,6 тыс. умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 163 175 человек, сообщает Институт Роберта Коха, передает УНН.
Так, из всех инфицированных в стране 679 - за последние сутки.
В общем умерли от COVID-19 в Германии - 6 692 человека, из них 43 - за минувшие сутки.
Выздоровели от коронавирусной болезни в стране около 132 700 человек, из которых около 2 200 - за последние сутки.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 3,5 млн человек.