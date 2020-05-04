Пандемія коронавірусу: у Німеччині понад 163 тис. інфікованих, 6,6 тис. померли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 163 175 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, передає УНН.
Так, із усіх інфікованих у країні 679 - за останню добу.
Загалом померли від COVID-19 у Німеччині - 6 692 особи, з них 43 - за минулу добу.
Одужали від коронавірусної хвороби у країні близько 132 700 людей, з яких близько 2 200 - за останню добу.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 3,5 млн осіб.