Пандемия не помеха: какой он, отдых летом 2020 года

КИЕВ. 24 августа. УНН. Курортный сезон 2020 года стал настоящим испытанием для туристов по всему миру, и для украинцев в том числе. Куда полететь, что для этого нужно и нужен ли тест — основные вопросы. Три самых популярных, а главное открытых направлений этого года: Турция, Египет и Черногория. УНН решил разузнать, как проходит сейчас отдых на курортах этих стран.

Турция

Валерия со своим мужем отдыхают в этом сезоне в Турции. И отдыхом довольны, однако в этом году много своих нюансов.

“Вылетали из Борисполя. В аэропорту наспех померили температуру, далее все по стандартной̆ схеме: регистрация, сдача багажа, таможенный контроль, людей̆ не много, но у нас был вылет в 6 утра. Все в масках, многие носят ее на бороде, но большинство носили правильно”, — рассказывает девушка.

Она замечает, что в плане трансфера до самолета — все осталось по-прежнему: два полных автобуса, где нечем дышать и ожидание пока все подойдут.

“В самолете все в масках должны быть, но многие снимали, так как тяжело лететь 2 часа в маске. Когда мы прилетели в Турцию, температуру никто не мерил, но там стояли камеры, которые якобы меряют температуру, когда ты проходишь, но это очень сомнительно выглядело. Аэропорт Анталии пустой”, - рассказала Валерия.

Далее, по ее словам, на таможенном контроле заполняется карта здоровья: ФИО, рейс, куда едешь, был ли контакт с больным, выезжал ли куда-то за 14 дней до поездки, номера телефонов для связи. Дальше та же схема: багаж, забитый автобус, отель.

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“Приехали в отель, никто температуру не мерял, чемоданы не обрабатывал. В ресторане 5% людей в масках, их выдают на входе, температуру нигде не меряют, но людей очень много. Все толпятся”, — делится впечатлениями отдыхающая.

По ее оценке, отель заполнен на 100%, и дистанцию никто не соблюдает. Та же ситуация на пляже и в бассейнах. Карантина гости гостиницы не ощущают. Однако антисептики везде висят, а поверхности обрабатываются: где тщательнее, а где похуже.

В гостинице до 02:00 работает дискотека, но привычной анимации нет, только вечерние шоу.

“Был концерт, и людей было очень много, дистанцию не соблюдал никто, но выдавали маски и были наклейки на полу, чтобы соблюдали дистанцию. Также в гостинице работает детский клуб, где анимация ограничена в группах по 5 человек”, — рассказала девушка.

Валерия поделилась, что, когда прилетаешь — чувствуешь себя небезопасно, но потом расслабляешься, и просто отдыхаешь.

Однако в город из гостиницы супруги решили все-таки не ехать, так как им рассказали, что работает там далеко не все.

На данный момент кроме украинцев, единственные, кто с ними отдыхают — белорусы. Среди сотрудников гостиницы, в отличии от прошлых сезонов, сейчас только граждане Турции.

Кроме стандартных вещей, из необходимого для отдыха в Турции, только страховка. Она покрывает лечение COVID-19 и госпитализацию, и стоит 35 евро.

Египет

В свою очередь, Елизавета рассказала УНН об отдыхе своей семьи в Египте.

“Вылетали из аэропорта Запорожья. Проблем не было никаких. На момент вылета и Египет, и Украина находились в зеленой зоне. По прилету в Египет не требовалось делать тест. Если говорить о мерах, которые предпринимались в отеле: персонал носил маски, территория, рестораны постоянно убирались и дезинфицировались”, — рассказывает девушка.

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Как и во всех гостиницах сейчас, в ресторане еда находится за стеклом, и ее выдает по запросу гостя обслуживающий персонал. Дезинфекция же бассейнов выглядит, как и раньше, но непонятно, проводится ли там дополнительная обработка.

В данном случае, на отдых также прилетели только туристы из Беларуси и Украины, а среди сотрудников были только арабы.

“В день прилета в Украину, Египет оказался в красной зоне, поэтому туристам нужно было сделать либо тест, либо пройти 14 дневную обсервацию или самоизоляцию. В аэропорту по прилету рассказали, что нужно делать. Тест делали там же, стоил 1100 грн на одного”, — сообщила девушка.

Так, когда приходят результат теста, приложение “Дій вдома” автоматически заканчивает срок самоизоляции или обсервации. Так и вышло у семьи Елизаветы.

Черногория

Чаще всего эпидемиологическая ситуация за этот месяц менялась в случае с Черногорией, рассказала журналистка УНН Наталья.

“Так, в момент вылета в Черногорию, страна находилась в красной зоне, в то время как Украина — в зеленой. Это значила, что тест для отдыха делать не нужно было, однако мы заранее заказали тест для прохождения уже в Украине, так как или это, или 14-дневная самоизоляция в обнимку с телефоном.

Мы вылетали из Жулян, где проверили температуру и на этом все карантинные меры закончились. Да, пускают людей в масках, однако на территории аэропорта каждый определяет сам, остается он в ней или нет — замечаний не делают. Где-то твои документы действительно не берут в руке, и ты пробиваешь все сам, как на кассе, а вот уже у „гейта“ — как обычно”, — сообщила журналист.

Самолет был заполнен полностью, и четверть, в итоге, летела без масок.

“Аэропорт Тиват встретил нас почти тишиной, кроме украинцев и белорусов, были лишь арабы, но с нашего рейса.

Трансфер прошел легко, ехало всего две пары. Также мы плыли на пароме, они работают в обычном режиме, так как перевозят в основном транспорт, и нет необходимости дистанцировать людей.

Уже в гостинице девушка на ресепшн сидела за стеклом, а в холле все были в масках”, — рассказала Наталья.

Однако стоит отойти дальше, и все посетители снимают их.

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На пляже лежаки стояли на расстоянии друг от друга, как и столики в ресторанах. Все сотрудники постоянно находятся в масках и перчатках, а столики обрабатываются чем-то спиртосодержащим. Антисептики висят повсюду, а маски можно купить в аптеках, их цена, в среднем, 40 євроцентов.

С 22 июля в Черногории ввели масочный режим на улицах, и все обязаны носить маски и вне помещений.

“Черногорцы из страха высоких штрафов, как нам объяснили, выполняют правила, в то время как туристы делают это неохотно.

На променаде сотрудники всех заведений постоянно в масках и перчатках, однако бумажные меню и салфетницы с приборами лежат везде.

В больших не курортных городах мы застали закрытие детских площадок в связи с новыми правилами, усиление патруля, а также полностью пустые улицы. В ресторанах, кафе, музеях и даже святынях не было никого, кроме нашей группы из 5 человек”, — рассказала журналист.

На курортах же людей много, в основном это украинцы, белорусы, сами черногорцы — им делают сейчас хорошие скидки в отелях, а также нередко можно увидеть машины с косовскими номерами.

“Обратная дорога заставила нас понервничать. В аэропорту Тивата оказалось закрытым все: кафе, duty-free — ничего не работало. Зал был заполнен полностью пассажирами нашего рейса, дистанции никто не придерживался, а в масках сидели через одного.

В самолете раздали бланки, где ты соглашался с условиями самоизоляции, так как она обязательна по возвращению из красной зоны, и оставлял всю контактную информацию. По прилету пограничники наспех мерили температуру, после чего все сели в переполненный автобус. Далее стандартная процедура, за исключением того, что бланк нужно оставить после выхода из „зеленого коридора“. Интересно, что некоторые его даже не заполняли, а просто выходили, кто-то клал и уходил — будто соглашаясь на две недели самоизоляции, остальные же сдавали тест”, — описала журналист возвращение в Украину.

Сдав тест, отправляешься домой на самоизоляцию, активировав “Дій вдома”. Приложение получает результаты твого тета, и если они отрицательные, аннулирует самоизоляцию.

“За сутки работы приложения, мне не предложили сделать ни одного фото с геометкой”, — добавила Наталья.

Отметим, что отдых этим летом за границей — задача не из простых. Необходимо постоянно мониторить карту с “зелеными” и “красными” зонами, и понимать, в какой находится интересующая стран. Также нужно внимательно ознакомиться с правилами въезда и возвращения.