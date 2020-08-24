Пандемія не завада: який він, відпочинок влітку 2020 року

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Курортний сезон 2020 року став справжнім випробуванням для туристів з усього світу, і для українців в тому числі. Куди полетіти, що для цього потрібно і чи потрібен тест — основні питання. Три найпопулярніших, а головне відкритих напрямків цього року: Туреччина, Єгипет і Чорногорія. УНН вирішив дізнатися, як відбувається зараз відпочинок на курортах цих країн.

Туреччина

Валерія зі своїм чоловіком відпочивають в цьому сезоні в Туреччині. І відпочинком задоволені, проте в цьому році багато своїх нюансів.

“Вилітали з Борисполя. В аеропорту наспіх поміряли температуру, далі все за стандартною схемою: реєстрація, здача багажу, митний контроль, людей̆ не багато, але у нас був виліт в 6 ранку. Всі в масках, багато хто носить її на бороді, але більшість носили правильно”, - розповідає дівчина.

Вона зауважує, що в плані трансферу до літака — все залишилося як і раніше: два повних автобуса, де нічим дихати і очікування поки всі підійдуть.

“У літаку всі в масках повинні бути, але багато хто знімав її, так як важко летіти 2 години в масці. Коли ми прилетіли до Туреччини, температуру ніхто не міряв, але там стояли камери, які нібито міряють температуру, коли ти проходиш, але це дуже сумнівно виглядало. Аеропорт Анталії порожній”, - розповіла Валерія.

Далі, за її словами, на митному контролі заповнюється карта здоров’я: ПІБ, рейс, куди їдеш, чи був контакт з хворим, виїжджав кудись за 14 днів до поїздки, номери телефонів для зв’язку. Далі та ж схема: багаж, забитий автобус, готель.

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“Приїхали в готель, ніхто температуру не міряв, валізи не обробляв. У ресторані 5% людей в масках, їх видають на вході, температуру ніде не міряють, але людей дуже багато. Всі товпляться”, - ділиться враженнями відпочивальниця.

За її оцінкою, готель заповнений на 100%, і дистанції ніхто не дотримується. Та ж ситуація на пляжі і в басейнах. Карантину гості готелю не відчувають. Однак антисептики всюди висять, а поверхні обробляються: де ретельніше, а де гірше.

У готелі до 02:00 працює дискотека, але звичної анімації немає, тільки вечірні шоу.

“Був концерт, і людей було дуже багато, дистанції не дотримувався ніхто, але видавали маски і були наклейки на підлозі, щоб дотримувалися дистанції. Також в готелі працює дитячий клуб, де анімація обмежена в групах по 5 осіб”, - розповіла дівчина.

Валерія поділилася, що, коли прилітаєш — відчуваєш себе небезпечно, але потім розслабляєшся, і просто відпочиваєш.

Однак в місто з готелю подружжя вирішило все-таки не їхати, так як їм розповіли, що працює там далеко не все.

На даний момент крім українців, єдині, хто з ними відпочивав — білоруси. Серед співробітників готелю, на відміну від минулих сезонів, зараз тільки громадяни Туреччини.

Крім стандартних речей, з необхідного для відпочинку в Туреччині, тільки страховка. Вона покриває лікування COVID-19 і госпіталізацію, і коштує 35 євро.

Єгипет

У свою чергу, Єлизавета розповіла УНН про відпочинок своєї сім’ї в Єгипті.

“Вилітали з аеропорту Запоріжжя. Проблем не було ніяких. На момент вильоту і Єгипет, і Україна знаходилися в зеленій зоні. По прильоту в Єгипет не було потрібно робити тест. Якщо говорити про заходи, які робилися в готелі: персонал носив маски, територія, ресторани постійно прибиралися і дезінфікувалися”, - розповідає дівчина.

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Як і у всіх готелях зараз, в ресторані їжа знаходиться за склом, і її видає за запитом гостя обслуговуючий персонал. Дезінфекція же басейнів виглядає, як і раніше, але незрозуміло, чи проводиться там додаткова обробка.

В даному випадку, на відпочинок також прилетіли тільки туристи з Білорусі та України, а серед співробітників були тільки араби.

“В день прильоту в Україну, Єгипет виявився в червоній зоні, тому туристам потрібно було зробити або тест, або пройти 14 денну обсервацію або самоізоляцію. В аеропорту після прильоту розповіли, що потрібно робити. Тест робили там же, коштував 1100 грн на одного”, - повідомила дівчина.

Так, коли приходять результат тесту, додаток “Дій вдома” автоматично закінчує термін самоізоляції чи обсервації. Так і вийшло у сім’ї Єлизавети.

Чорногорія

Найчастіше епідеміологічна ситуація за цей місяць змінювалася у випадку з Чорногорією, розповіла журналістка УНН Наталя.

“Так, в момент вильоту в Чорногорію, країна перебувала в червоній зоні, в той час як Україна — в зеленій. Це означало, що тест для відпочинку робити не потрібно було, проте ми заздалегідь замовили тест для проходження вже в Україні, так як або це, або 14-денна самоізоляція в обнімку з телефоном.

Ми вилітали з Жулян, де перевірили температуру і на цьому всі карантинні заходи закінчилися. Так, пускають людей в масках, однак на території аеропорту кожен визначає сам, залишається він у ній чи ні — зауважень не роблять. Десь твої документи дійсно не беруть в руки, і ти пробиваєш все сам, як на касі, а ось вже у „гейта“ — як зазвичай”, - повідомила журналіст.

Літак був заповнений пасажирами повністю, і чверть, в результаті, летіла без масок.

“Аеропорт Тіват зустрів нас майже тишею, крім українців і білорусів, були лише араби, але з нашого рейсу.

Трансфер пройшов легко, їхало всього дві пари. Також ми пливли на поромі, вони працюють в звичайному режимі, так як перевозять в основному транспорт, і немає необхідності дистанціювати людей.

Уже в готелі дівчина на ресепшн сиділа за склом, а в холі всі були в масках”, - розповіла Наталя.

Однак варто відійти далі, і всі відвідувачі знімають їх.

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На пляжі лежаки стояли на відстані один від одного, як і столики в ресторанах. Всі співробітники постійно перебувають в масках і рукавичках, а столики обробляються чимось спиртовмісним. Антисептики висять всюди, а маски можна купити в аптеках, їх ціна, в середньому, 40 євроцентов.

З 22 липня в Чорногорії ввели масочний режим на вулицях, і всі зобов’язані носити маски поза приміщеннями.

“Чорногорці зі страху високих штрафів, як нам пояснили, виконують правила, в той час як туристи роблять це неохоче.

На променаді співробітники всіх закладів постійно в масках і рукавичках, проте паперові меню і серветниці з приладами лежать всюди.

У більших, некурортних містах ми застали закриття дитячих майданчиків в зв’язку з новими правилами, посилення патруля, а також повністю порожні вулиці. У ресторанах, кафе, музеях і навіть святинях не було нікого, крім нашої групи з 5 осіб”, - розповіла журналіст.

На курортах же людей багато, в основному це українці, білоруси, самі чорногорці — їм роблять зараз хороші знижки в готелях, а також нерідко можна побачити машини з косовськими номерами.

“Зворотна дорога змусила нас понервувати. В аеропорту Тівата виявилося закритим все: кафе, duty-free — нічого не працювало. Зал був заповнений повністю пасажирами нашого рейсу, дистанції ніхто не дотримувався, а в масках сиділи через одного.

У літаку роздали бланки, де ти погоджувався з умовами самоізоляції, так як воно є обов’язковим по поверненню з червоної зони, і залишав всю контактну інформацію. По прильоту прикордонники наспіх міряли температуру, після чого всі сіли в переповнений автобус. Далі стандартна процедура, за винятком того, що бланк потрібно залишити після виходу з „зеленого коридору“. Цікаво, що деякі його навіть не заповнювали, а просто виходили, хтось клав і йшов — ніби погоджуючись на два тижні самоізоляції, інші ж здавали тест”, - описала журналіст повернення в Україну.

Здавши тест, вирушаєш додому на самоізоляцію, активувавши “Дій вдома”. Додаток отримує результати твого тета, і якщо вони негативні, анулює самоізоляцію.

“За добу роботи програми, мені не запропонували зробити жодного фото з геомітками”, — додала Наталя.

Відзначимо, що відпочинок цього літа за кордоном — завдання не з простих. Необхідно постійно моніторити карту з “зеленими” і “червоними” зонами, і розуміти, в який знаходиться країна, що вас цікавить. Також потрібно уважно ознайомитися з правилами в’їзду та повернення.