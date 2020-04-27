Пандемия коронавируса: в Германии более 155 тыс. инфицированных, около 5,7 тыс. смертей

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 288 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 46455 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 89980 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103673 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129732 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129832 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173982 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122088 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158901 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104962 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Пандемия коронавируса: в Германии более 155 тыс. инфицированных, около 5,7 тыс. смертей

Пандемия коронавируса: в Германии более 155 тыс. инфицированных, около 5,7 тыс. смертей

Киев  •  УНН

 • 12034 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии за минувшие сутки возросло на 1018, общее количество зараженных превышает 155 тысяч, тогда как умерли уже 5,75 тыс. человек. Такие данные приводит Институт имени Роберта Коха, передает УНН.

Так, количество случаев COVID-19 в стране достигло 155 193 (+1 018 за минувшие сутки), тогда как количество смертей от болезни - 5 750 (+110 за сутки).

Выздоровели от коронавирусной болезни в стране уже около 114 500 человек (+около 2500 за сутки).

Напомним, Германия направит 300 млн евро на борьбу с коронавирусом в мире.

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