Німеччина направить 300 млн євро на боротьбу з коронавірусом у світі

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Німеччина виділить 300 мільйонів євро на міжнародну гоманітарну допомогу у зв’язку з пандемією COVID-19. Це рішення ухвалено у відповідь на заклик по допомогу, який раніше поширила ООН, повідомило в неділю, 26 квітня, міністерство закордонних справ ФРН. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

ООН оцінює потребу у додатковій гуманітарній допомозі через викликану коронавірусом кризу в приблизно два мільярди доларів. Нещодавно в ООН повідомили, що за місяць не змогли зібрати й половини необхідних коштів для допомоги країнам під час пандемії.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, вірус особливо вражає тих людей, які проживають у районах воєнних дій, таборах для біженців, а також у державах, де системи охорони здоров’я абсолютно перевантажені через пандемію. І лише спільними зусиллями світове співтовариство може перемогти хворобу, переконаний міністр.

“Інакше нам знову і знову загрожуватимуть нові хвилі захворювання”, — вважає Маас.

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Найбільші обсяги німецької допомоги отримають Світова продовольча програма (40 мільйонів євро) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (35 мільйонів євро).

“Особливо критичною є ситуація в Сирії, де на гуманітарну допомогу розраховують приблизно 11 мільйонів осіб. За даними допомогових організацій, дуже високим є ризик поширення COVID-19 у переповнених таборах біженців біля турецького кордону. При цьому система охорони здоров’я в країні після дев’яти років громадянської війни перебуває у жахливому стані, половина лікарень цілком або частково зруйновані”, — пише видання.

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Тим часом заступниця генерального секретаря ООН з глобальних комунікацій Мелісса Флемінг 26 квітня в інтерв’ю ZDF-heute назвала наслідки викликаної коронавірусом кризи “найбільшим викликом для ООН” з часу заснування організації 75 років тому. Вона попередила про загрозу катастрофічного голоду, адже вже зараз сотні тисяч людей в країнах, що розвиваються, побоюються, що не переживуть вірус. “І не тому, що захворіють, а тому, що не матимуть більше грошей”, — сказала Флемінг.

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