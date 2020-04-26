Німеччина направить 300 млн євро на боротьбу з коронавірусом у світі

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Німеччина виділить 300 мільйонів євро на міжнародну гоманітарну допомогу у зв’язку з пандемією COVID-19. Це рішення ухвалено у відповідь на заклик по допомогу, який раніше поширила ООН, повідомило в неділю, 26 квітня, міністерство закордонних справ ФРН. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.