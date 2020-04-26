До Німеччини з медичним вантажем вирушить український літак "Мрія"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Український літак Ан-225 "Мрія" доставить медичний вантаж з Китаю до німецького аеропорту Лейпциг/Галле, передає УНН із посиланням на DW.
Український вантажний літак Ан-225 "Мрія" в понеділок, 27 квітня, має доставити до німецького аеропорту Лейпциг/Галле медичний вантаж.
Зустрічатиме найбільший у світі літак міністр оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Рейс відбудеться в рамках організованого Бундесвером "повітряного мосту" з КНР, звідки до Німеччини має бути доставлено 25 мільйонів захисних масок. Вранці 26 квітня до аеропорту Лейпциг/Галле вже прибув український літак Ан-124 "Руслан" з вантажем масок. Загалом у рамках "повітряного мосту" буде здійснено три рейси.
Нагадаємо, що Бундесвер допомагає уряду ФРН в боротьбі з пандемією викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Літаки Бундесверу також доставили до Німеччини важкохворих італійців, інфікованих коронавірусом. Їх лікують у ФРН на знак солідарності в кризовий період.
Як повідомляв УНН, 24-го квітня український літак “Авіаліній Антонова” АН-124 “Руслан” доставив медичні засоби до Г’юстона в Техасі.