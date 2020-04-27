Пандемія коронавірусу: у Німеччині понад 155 тис. інфікованих, близько 5,7 тис. смертей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Німеччині за минулу добу зросла на 1 018, загальна кількість заражених перевищує 155 тисяч, тоді як померли вже 5,75 тис. осіб. Такі дані наводить Інститут імені Роберта Коха, передає УНН.
Так, кількість випадків COVID-19 у країні досягла 155 193 (+1 018 за минулу добу), тоді як кількість смертей від хвороби - 5 750 (+110 за добу).
Одужали від коронавірусної хвороби у країні уже близько 114 500 людей (+ близько 2 500 за добу).
Нагадаємо, Німеччина направить 300 млн євро на боротьбу з коронавірусом у світі.