Пандемия коронавируса: число жертв COVID-19 в Испании достигло 15 238 человек, более 152 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 683 человека, в общем погибли более 15,2 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигло более 152 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 5 756 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 15 238 человек (в том числе за сутки — 683, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 52 165 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестает публиковать со вчерашнего дня, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (43,8 тысяч человек) и Каталония (31 тысяча). Много инифцированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леоне, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (84 случая) и Мелилья (93 случая).
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 9 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 9 de abril:
Confirmados 152.446
Fallecidos 15.238
Curados 52.165
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/hpWXa5Z7sx
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Спецбольница для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Отделение интенсивной терапии в одном из испанских госпиталей: