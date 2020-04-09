Пандемия коронавируса: число жертв COVID-19 в Испании достигло 15 238 человек, более 152 тысяч - больны

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 683 человека, в общем погибли более 15,2 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.