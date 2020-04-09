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Пандемія коронавірусу: кількість жертв COVID-19 в Іспанії сягнула 15 238 осіб, понад 152 тисячі - хворі

Київ • УНН

 • 15652 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 683 особи, загалом загинули понад 15,2 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 152 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 5 756 нових випадків інфікування.

З початку епідемії померли 15 238 людей (в тому числі за добу — 683, показник знизився у порівнянні з минулим днем), а 52 165 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестає публікувати від вчорашньої доби, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.

Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (43,8 тисяч осіб) і Каталонія (31 тисячу). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (84 випадки) і Мелілья (93 випадки).

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 9 квітня:

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 9 de abril:

Confirmados 152.446
Fallecidos 15.238
Curados 52.165

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/hpWXa5Z7sx

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 9, 2020

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:

Спецлікарня для інфікованих COVID-19 у Мадриді:

Відділення інтенсивної терапії в одному з іспанських госпіталів:

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