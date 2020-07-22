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4 марта, 13:25 • 112109 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102477 просмотра

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Пандемия COVID-19: в МВД заболело почти 1,5 тыс. человек

Пандемия COVID-19: в МВД заболело почти 1,5 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 19301 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В структурах и подразделениях МВД с марта обнаружили почти 1,5 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19 среди сотрудников. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"(По состоянию на 14 июля - ред.) подтвержденных диагнозов по коронавирусу было 1454, с марта. Действующие сотрудники - 1195 и члены семей - 259 человек. Умерло от COVID-19 два человека в структурах МВД", - сказал Геращенко.

По его словам, выздоровели 1276 человек и продолжает стационарное лечение 176 человек.

Отметим, что по данным МВД, какими располагает УНН, больше всего случаев коронавируса - 648 - обнаружили у действующих сотрудников Национальной полиции Украины.

В то же время два летальных случая были зафиксированы у сотрудников Госпогранслужбы.

Как сообщал УНН, в Украине по состоянию на 8:35 22 июля зафиксировано уже почти 61 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев значительно возросло по сравнению с предыдущими сутками - до более 800.

Вследствие болезни в целом по стране умерли 1534 человека, из них 16 - за последние сутки.

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