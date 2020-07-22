Пандемія COVID-19: у МВС захворіло майже 1,5 тис. осіб

Пандемія COVID-19: у МВС захворіло майже 1,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У структурах і підрозділах МВС з березня виявили майже 1,5 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19 серед співробітників. Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
“(Станом на 14 липня — ред.) підтверджених діагнозів по коронавірусу було 1454, з березня. Діючі співробітники — 1195 і члени родин — 259 осіб. Померло від COVID-19 дві особи у структурах МВС”, — сказав Геращенко.
З його слів, одужало 1276 осіб і продовжує стаціонарне лікування 176 осіб.
Зазначимо, що за даними МВС, які має у розпорядженні УНН, найбільше випадків коронавірусу — 648 — виявили у діючих співробітників Національної поліції України.
Водночас два летальних випадки було зафіксовано у співробітників Держприкордонслужби.
Як повідомляв УНН, в Україні станом на 8:35 22 липня зафіксовано вже майже 61 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків значно зросла проти попередньої доби — до понад 800.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1 534 людини, з них 16 — за останню добу.