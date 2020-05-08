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Пандемия COVID-19: Россия вышла на пятое место в мире по количеству инфицированных

Киев • УНН

 • 24635 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. По состоянию на 5:32 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 269 567 человек. В свою очередь, выздоровели 1 284 741 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Пандемия COVID-19: Россия вышла на пятое место в мире по количеству инфицированных

Россия вышла на пятое место в мире по количеству инфицированных с 177 160 случаями.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 75 662 человека, Великобритании - 30 689, в Италии - 29 958, Испании - 26 070 и во Франции - 25 990. В Китае в целом - 4637, без изменений уже две недели.

Всего в мире 3 845 718 инфицированных.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 257 023), Испания (221 447), Италия (215 858), Великобритания (207 977), Россия (177160), Франция (174 918), Германия (169 430), Бразилия (135 773) и Турция (133 721).

Напомним, в Украине уже 13 691 случай COVID-19, из них 340 летальных.

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