Пандемія COVID-19: Росія вийшла на п'яте місце у світі за кількістю інфікованих

Росія вийшла на п'яте місце у світі за кількістю інфікованих з 177 160 випадками.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 75 662 особи, Великій Британії – 30 689, Італії – 29 958, Іспанії – 26 070 і в Франції – 25 990. У Китаї загалом – 4637, без змін уже два тижні.

Всього у світі 3 845 718 інфікованих.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 257 023), Іспанія (221 447), Італія (215 858), Велика Британія (207 977), Росія (177 160), Франція (174 918), Німеччина (169 430), Бразилія (135 773) і Туреччина (133 721).

Нагадаємо, в Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних.