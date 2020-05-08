Пандемія COVID-19: Росія вийшла на п'яте місце у світі за кількістю інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Станом на 5:32 п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 269 567 осіб. У свою чергу, одужали 1 284 741 людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Росія вийшла на п'яте місце у світі за кількістю інфікованих з 177 160 випадками.
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 75 662 особи, Великій Британії – 30 689, Італії – 29 958, Іспанії – 26 070 і в Франції – 25 990. У Китаї загалом – 4637, без змін уже два тижні.
Всього у світі 3 845 718 інфікованих.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 257 023), Іспанія (221 447), Італія (215 858), Велика Британія (207 977), Росія (177 160), Франція (174 918), Німеччина (169 430), Бразилія (135 773) і Туреччина (133 721).
Нагадаємо, в Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних.