Памятники, дорогие сердцу каждого украинца: благотворители восстановили Шевченковскую хату

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с ОО "Экологическое движение Черкащины" реставрировали дом родителей выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко, передает УНН.

Детали

Дом родителей Шевченко расположен в селе Шевченково на Звенигородщине.

"Совместно с ОО "Экологическое движение Черкасской области" мы перекрыли крышу в Шевченковской хате и обновили камышом кровлю восстановленного дома родителей Шевченко. На территории заповедника (Национальный заповедник "Родина Тараса Шевченко") хранятся 40 объектов и памятников культурного наследия Украины", - комментируют в "МХП-Громаді".

Литературно-мемориальный музей имени Тараса Шевченко работает с 1939 года.

"Дом воссоздан по рисунку Тараса Шевченко. Воссоздан он сначала был к 175-летию со дня рождения Кобзаря. Далее он имеет свою историю, и этот отстроенный дом открывает гостеприимно свои двери с 1993 года", - рассказывает директор Национального заповедника "Родина Тараса Шевченко".

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.