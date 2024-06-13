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Пам'ятки, дорогі серцю кожного українця: благодійники відновили Шевченківську хату

Пам'ятки, дорогі серцю кожного українця: благодійники відновили Шевченківську хату

Київ • УНН

 • 14326 перегляди

Благодійники відновили Шевченківську хату.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з ГО "Екологічний рух Черкащини" реставрували хату батьків видатного українського поета Тараса Шевченка, передає УНН.

Деталі

Хата батьків Шевченка розташована у селі Шевченкове на Звенигородщині.

"Спільно з ГО "Екологічний рух Черкащини" ми перекрили дах у Шевченківській хаті та оновили очеретом покрівлю відновленої хати батьків Шевченка. На території заповідника (Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка") зберігаються 40 об’єктів та пам’яток культурної спадщини України", - коментують в "МХП-Громаді".

Літературно-меморіальний музей імені Тараса Шевченка працює з 1939 року.

"Хата відтворена за малюнком Тараса Шевченка. Відтворена вона спочатку була до 175-річниці з Дня народження Кобзаря. Далі вона має свою історію, і ця відбудована хата відкриває гостинно свої двері з 1993 року", - розповідає директорка Національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка".

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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