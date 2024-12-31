Памятник Высоцкому в Одессе исчез с места перед киностудией: что с ним будет дальше

ukenru
Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
12:21 • 23412 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
10:23 • 75531 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 109937 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 133731 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 185204 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 151701 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 137357 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 115731 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 108376 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Эксклюзив
Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января
 • 104715 просмотра

Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

 • 106154 просмотра
Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

09:04 • 66558 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

09:31 • 63923 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

09:53 • 50337 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

10:49 • 30642 просмотра
публикации
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 185201 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 139524 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 242169 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 217443 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 233668 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

13:56 • 950 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

10:49 • 30642 просмотра
Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

10:43 • 29372 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

09:53 • 50337 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

09:31 • 63923 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Памятник Высоцкому в Одессе исчез с места перед киностудией: что с ним будет дальше

Памятник Высоцкому в Одессе исчез с места перед киностудией: что с ним будет дальше

Киев  •  УНН

 • 8905 просмотра

Read in English

С фасада Одесской киностудии демонтировали памятник Владимиру Высоцкому по решению местных властей. Скульптуру планируют перенести на территорию киностудии возле одного из павильонов после получения необходимых разрешений.

С фасада Одесской киностудии демонтировали памятник Владимиру Высоцкому по решению местных властей, скульптуру планируют установить на территории киностудии возле одного из павильонов, сообщили в Одесской киностудии во вторник в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Официальное сообщение о демонтаже памятника Владимиру Высоцкому. На многочисленные обращения относительно исчезновения памятника Владимиру Высоцкому, который находился на фасаде Одесской киностудии (город Одесса, Французский бульвар, 33), сообщаем следующее. По решению органов местной власти памятник был демонтирован 30.12.2024 года в 22:00 часов", - сообщили в киностудии.

Как отмечается, "по настоянию Одесской киностудии, памятник был передан на хранение нашему предприятию". "Сейчас скульптурная композиция находится на нашей территории и принимаются меры по ее надлежащему хранению. Коллектив Одесской киностудии принял решение смонтировать памятник на территории киностудии, рядом с одним из павильонов", - сообщили в киностудии.

Указано, что "сейчас идет процедура согласований и разрешений, а также поиск средств для проведения таких работ".

Шевченко вместо Ленина: в селе на Житомирщине оригинально "декоммунизировали" памятник2 авг. 2024, 18:20 • 20784 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураУНН-Одесса
odessaОдесса