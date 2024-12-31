Памятник Высоцкому в Одессе исчез с места перед киностудией: что с ним будет дальше
Киев • УНН
С фасада Одесской киностудии демонтировали памятник Владимиру Высоцкому по решению местных властей. Скульптуру планируют перенести на территорию киностудии возле одного из павильонов после получения необходимых разрешений.
С фасада Одесской киностудии демонтировали памятник Владимиру Высоцкому по решению местных властей, скульптуру планируют установить на территории киностудии возле одного из павильонов, сообщили в Одесской киностудии во вторник в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Официальное сообщение о демонтаже памятника Владимиру Высоцкому. На многочисленные обращения относительно исчезновения памятника Владимиру Высоцкому, который находился на фасаде Одесской киностудии (город Одесса, Французский бульвар, 33), сообщаем следующее. По решению органов местной власти памятник был демонтирован 30.12.2024 года в 22:00 часов", - сообщили в киностудии.
Как отмечается, "по настоянию Одесской киностудии, памятник был передан на хранение нашему предприятию". "Сейчас скульптурная композиция находится на нашей территории и принимаются меры по ее надлежащему хранению. Коллектив Одесской киностудии принял решение смонтировать памятник на территории киностудии, рядом с одним из павильонов", - сообщили в киностудии.
Указано, что "сейчас идет процедура согласований и разрешений, а также поиск средств для проведения таких работ".
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