Пам'ятник Висоцькому в Одесі зник з місця перед кіностудією: що з ним буде далі
Київ • УНН
З фасаду Одеської кіностудії демонтували пам'ятник Володимиру Висоцькому за рішенням місцевої влади. Скульптуру планують перенести на територію кіностудії біля одного з павільйонів після отримання необхідних дозволів.
З фасаду Одеської кіностудії демонтували пам'ятник Володимиру Висоцькому за рішенням місцевої влади, скульптуру планують встановити на території кіностудії біля одного з павільйонів, повідомили в Одеській кіностудії у вівторок у Facebook, пише УНН.
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"Офіційне повідомлення щодо демонтажу пам'ятника Володимиру Висоцькому. На численні звернення щодо зникнення пам'ятника Володимиру Висоцькому, який знаходився на фасаді Одеської кіностудії (місто Одеса, Французький бульвар, 33), повідомляємо наступне. За рішенням органів місцевої влади пам'ятник було демонтовано 30.12.2024 року о 22:00 год", - повідомили в кіностудії.
Як зазначається, "за наполяганням Одеської кіностудії, памʼятник було передано на зберігання нашому підприємству". "Зараз скульптурна композиція перебуває на нашій території і вживаються заходи щодо її належного зберігання. Колектив Одеської кіностудії прийняв рішення змонтувати памʼятник на території кіностудії, поряд з одним з павільйонів", - повідомили в кіностудії.
Вказано, що "наразі триває процедура погоджень та дозволів, а також пошук коштів для проведення таких робіт".
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