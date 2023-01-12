Топливо за год подорожало почти на 70%: в НБУ говорят, вклад сделал спрос для генераторов

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"Темпы роста цен на топливо по итогам 2022 года достигли 69,4%. Это обусловлено повышенным спросом на энергоносители со стороны населения и бизнеса вследствие необходимости автономной генерации электроэнергии в условиях ее дефицита, а также трудностями с поставками топлива", - указывают в Нацбанке.

Подорожание топлива, отмечают в НБУ, имело значительный вклад в ускорение инфляции в 2022 году, ведь влияло на цены широкого спектра товаров.

Дополнение

Инфляция в Украине в прошлом году ускорилась более чем вдвое - до 26,6%.