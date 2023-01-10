Інфляція в Україні торік прискорилася більше ніж удвічі

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в грудні 2022 року порівняно із листопадом становила 0,7%, за рік у цілому – 26,6%.

Базова інфляція в грудні минулого року порівняно із листопадом становила 0,8%, за рік у цілому – 22,6%.

Доповнення

За прогнозом НБУ, інфляція в Україні у 2022 році не мала перевищити 30%. Одним з основних факторів, які впливають на збільшення цін, є руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, вказували у Нацбанку.

Національний банк України прогнозував у жовтні, що інфляція 2023 року сповільниться до 20,8%, а ще за рік сягне нижче 10%. Саме на рівні 10% вона була до початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну.