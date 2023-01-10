Инфляция в Украине в прошлом году ускорилась более чем вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Рост потребительских цен в 2022 году в Украине достиг 26,6%, ускорившись за год на фоне войны более чем вдвое - против 10% за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, сообщает УНН.
Детали
Инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем составила 0,7%, за год в целом – 26,6%.
Базовая инфляция в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, за год в целом – 22,6%.
Дополнение
По прогнозу НБУ, инфляция в Украине в 2022 году не должна была превысить 30%. Одним из основных факторов, влияющих на увеличение цен, является разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских атак, указывали в Нацбанке.
Национальный банк Украины прогнозировал в октябре, что инфляция в 2023 году замедлится до 20,8%, а еще за год достигнет показателя ниже 10%. Именно на уровне 10% она была до начала широкомасштабного вторжения рф в Украину.