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Пальне за рік подорожчало на майже 70%: у НБУ кажуть, вклад зробив попит для генераторів

Київ • УНН

 • 509865 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Пальне за рік подорожчало на майже 70%, що у Національному банку України пояснюють попитом на нього для генераторів в умовах відключень світла через атаки рф та труднощами з доставкою, пише УНН.

Пальне за рік подорожчало на майже 70%: у НБУ кажуть, вклад зробив попит для генераторів

Цитата

"Темпи зростання цін на пальне за підсумками 2022 року сягнули 69,4%. Це зумовлено підвищеним попитом на енергоносії з боку населення та бізнесу внаслідок необхідності автономної генерації електроенергії в умовах її дефіциту, а також труднощами з постачанням пального", - вказують у Нацбанку.

Подорожчання пального, зазначають у НБУ, мало значний внесок у прискорення інфляції у 2022 році, адже впливало на ціни широкого спектру товарів.

Доповнення

Інфляція в Україні торік прискорилася більше ніж удвічі - до 26,6%.

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