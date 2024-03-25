Падение обломков вражеских ракет в столице: в полиции показали последствия

В результате атаки рф на Киев зафиксировано падение обломков вражеских ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах. Последствия показали в полиции Киева в соцсетях, передает УНН.

Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в Печерском, Соломенском и Дарницком районах столицы - говорится в сообщении полиции.

На месте работают наряды полиции, медики и спасатели ГСЧС

По данным полиции, предварительно, два человека пострадали. Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщает о 5 травмированных.

В понедельник, 25 марта, были уничтожены две баллистические ракеты, запущенные врагом из оккупированного Крыма в сторону Киева.