П.Климкин сегодня будет находиться с визитом в Португалии

"16 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с официальным визитом в Португальской Республике. Основной целью визита является укрепление политического диалога, обеспечение политической поддержки Португалией территориальной целостности Украины, продление санкций ЕС против РФ и введение ЕС безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках визита предусмотрена встреча министра с заместителем председателя ассамблеи Республики (парламента) Жорже Лакау, а также проведение переговоров с главой внешнеполитического ведомства Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

По результатам переговоров состоится подписание Дорожной карты украинско-португальских отношений на 2016-2018 годы.

Как сообщал УНН, П.Климкин заявил, что Великобритания имеет четкую позицию по поддержке Украины.