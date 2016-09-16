П.Климкин сегодня будет находиться с визитом в Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находится с официальным визитом в Португальской Республике, целью которого является обеспечение политической поддержки Португалией территориальной целостности Украины, продление санкций ЕС против РФ и введение ЕС безвизового режима для граждан Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"16 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с официальным визитом в Португальской Республике. Основной целью визита является укрепление политического диалога, обеспечение политической поддержки Португалией территориальной целостности Украины, продление санкций ЕС против РФ и введение ЕС безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в рамках визита предусмотрена встреча министра с заместителем председателя ассамблеи Республики (парламента) Жорже Лакау, а также проведение переговоров с главой внешнеполитического ведомства Португалии Аугушту Сантушем Силвой.
По результатам переговоров состоится подписание Дорожной карты украинско-португальских отношений на 2016-2018 годы.
Как сообщал УНН, П.Климкин заявил, что Великобритания имеет четкую позицию по поддержке Украины.