П.Клімкін сьогодні перебуватиме з візитом у Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуває з офіційним візитом у Португальській Республіці, метою якого є забезпечення політичної підтримки Португалією територіальної цілісності України, продовження санкцій ЄС проти РФ та запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
"16 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуває з офіційним візитом у Португальській Республіці. Основною метою візиту є зміцнення політичного діалогу, забезпечення політичної підтримки Португалією територіальної цілісності України, продовження санкцій ЄС проти РФ та запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у рамках візиту передбачені зустріч міністра із заступником голови асамблеї Республіки (парламенту) Жорже Лакау, а також проведення переговорів з очільником зовнішньополітичного відомства Португалії Аугушто Сантушем Сілвою.
За результатами переговорів відбудеться підписання Дорожньої карти українсько-португальських відносин на 2016-2018 роки.
Як повідомляв УНН, П.Клімкін заявив, що Велика Британія має чітку позицію щодо підтримки України.