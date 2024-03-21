ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

Киев  •  УНН

21 марта 2024, 07:06  •  17656 просмотра

Read in English

россия запустила гиперзвуковую ракету "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра в ответ на встречу советников по вопросам безопасности, которые обсуждали мирную формулу Президента Зеленского.

россия в ответ на встречу советников по вопросам безопасности из стран всего мира, которые обсуждали формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского,  запустила гиперзвуковую ракету "Кинжал" по Киеву. Так отреагировала на массированный удар рф посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Ответ россии на вчерашнюю встречу в Киеве советников по вопросам безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Президента Зеленского? Гиперзвуковая ракета "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, среди них ребенок. Спасибо мужественным защитникам от ПВО Украины

- написала Бринк в X.

Дополнение

Массированный ракетный удар российских войск по Киеву вызвал пожары, повреждения зданий, среди пострадавших ребенок.

По официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 марта враг нанес ракетный удар двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщили в КГВА, в результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты над Киевом и на подступах к столице.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
bridzhyt-a-brinkБриджит А. Бринк
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  120055 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  119477 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  137015 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  143787 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132952 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128029 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125447 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  262141 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143023 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134724 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Новости по теме
"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

  •  17656 просмотра
Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено

Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено

  •  16062 просмотра
В Киевской области из-за ракетной атаки рф двое раненых, из-за обломков есть повреждения: прокуратура показали последствия

В Киевской области из-за ракетной атаки рф двое раненых, из-за обломков есть повреждения: прокуратура показали последствия

  •  21172 просмотра
Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

  •  21700 просмотра
12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

  •  21690 просмотра
Массированная ракетная атака рф на Киев: среди 10 пострадавших ребенок - МВД

Массированная ракетная атака рф на Киев: среди 10 пострадавших ребенок - МВД

  •  21346 просмотра
Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть первый решающий матч за выход на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть первый решающий матч за выход на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

  •  20080 просмотра
Еще плюс 750 оккупантов и 4 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 750 оккупантов и 4 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  22749 просмотра
Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину

Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину

  •  22564 просмотра
За сутки произошло 70 боевых столкновений - Генштаб

За сутки произошло 70 боевых столкновений - Генштаб

  •  21048 просмотра

Популярные

Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

  •  103115 просмотра
В Киеве раздаются взрывы

В Киеве раздаются взрывы

  •  108460 просмотра
В Португалии новый премьер-министр

В Португалии новый премьер-министр

  •  105989 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

  •  104153 просмотра
WP: Украина стремительно производит боеприпасы

WP: Украина стремительно производит боеприпасы

  •  101480 просмотра

Публикации

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  129835 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  161375 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  262141 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  238212 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  379628 просмотра

"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

россия запустила гиперзвуковую ракету "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра в ответ на встречу советников по вопросам безопасности, которые обсуждали мирную формулу Президента Зеленского.

Война •   •  17656 просмотра
"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено

Около 27 автомобилей столкнулись в аварии на Скниловском мосту во Львове, что повлекло ограничение движения и задержку общественного транспорта на мосту.

Общество •   •  16062 просмотра
Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено

В Киевской области из-за ракетной атаки рф двое раненых, из-за обломков есть повреждения: прокуратура показали последствия

21 марта 2024 года российские ракеты нанесли удар по Киевской области, ранив двух человек и нанеся ущерб частной собственности, а на местах падения вспыхнули пожары.

Война •   •  21172 просмотра
В Киевской области из-за ракетной атаки рф двое раненых, из-за обломков есть повреждения: прокуратура показали последствия

Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

Российская ракетная атака на Киев вызвала пожары, повреждения зданий и ранения 12 человек, в том числе ребенка.

Война •   •  21700 просмотра
Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

В результате ракетного обстрела в Киеве пострадали 12 человек.

Война •   •  21690 просмотра
12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

Массированная ракетная атака рф на Киев: среди 10 пострадавших ребенок - МВД

Массированный ракетный обстрел Киева вызвал пожары, повреждения зданий и ранения по меньшей мере 10 человек, в том числе ребенка, на месте происшествия работали более 170 спасателей.

Война •   •  21346 просмотра
Массированная ракетная атака рф на Киев: среди 10 пострадавших ребенок - МВД

Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть первый решающий матч за выход на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Сегодня, 21 марта, сборная Украины сыграет свой первый матч плей-офф для получения путевки на Чемпионат Европы по футболу, который летом этого года состоится в Германии. Соперником наших футболистов будет сборная Боснии и Герцеговины.

спорт •   •  20080 просмотра
Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть первый решающий матч за выход на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Еще плюс 750 оккупантов и 4 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 433 840 человек личного состава и 6832 танков.

Война •   •  22749 просмотра
Еще плюс 750 оккупантов и 4 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину

Российские обстрелы повредили церковь, 4 дома и линию электропередач в Никопольском районе ночью.

Общество •   •  22564 просмотра
Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину

За сутки произошло 70 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 70 боевых столкновений на разных направлениях, украинские войска отбили многочисленные атаки противника, говорится в утренней сводке Генерального штаба.

Война •   •  21048 просмотра
За сутки произошло 70 боевых столкновений - Генштаб