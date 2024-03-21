"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

россия в ответ на встречу советников по вопросам безопасности из стран всего мира, которые обсуждали формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского, запустила гиперзвуковую ракету "Кинжал" по Киеву. Так отреагировала на массированный удар рф посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Ответ россии на вчерашнюю встречу в Киеве советников по вопросам безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Президента Зеленского? Гиперзвуковая ракета "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, среди них ребенок. Спасибо мужественным защитникам от ПВО Украины - написала Бринк в X.

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Массированный ракетный удар российских войск по Киеву вызвал пожары, повреждения зданий, среди пострадавших ребенок.

По официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 марта враг нанес ракетный удар двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщили в КГВА, в результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты над Киевом и на подступах к столице.