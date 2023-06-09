Ядовитый дым развеялся над северо-востоком США

Детали

В Нью-Йорке и Вашингтоне качество воздуха было классифицировано Агентством по охране окружающей среды США как «умеренное».

В американской столице небо снова было голубым в пятницу утром, но в качестве меры предосторожности детям в городских государственных школах по-прежнему запрещалось проводить перемены на открытом воздухе.

В Нью-Йорке государственные школы были закрыты и работали дистанционно.

Качество воздуха улучшилось после того, как ветер, дующий над канадской провинцией Квебек, где бушуют пожары, изменил направление, сообщил AFP ученый NASA Райан Штауффер, который специализируется на загрязнении воздуха. По словам Штауффера, концентрация мелких частиц в воздухе в пятницу утром в Вашингтоне была в двадцать раз ниже, чем в то же время в четверг.

Густой смог и едкий запах висели над регионом в течение нескольких дней, а загрязнение воздуха превышало некоторые из самых загрязненных городов мира в Южной Азии и Китае. Рейсы задерживались во многих аэропортах из-за ухудшения видимости, а на улицах снова появились маски.

В пятницу в Квебеке все еще продолжалось около 140 пожаров, в том числе почти 80, признанных неуправляемыми. С начала июня эвакуировано более 13 тысяч человек. Сотни иностранных пожарных прибыли в Канаду, чтобы помочь с гигантскими пожарами, многие из которых расположены в отдаленных районах бореальных лесов.

По официальным данным, в Квебеке пострадали почти 900 000 гектаров, и он переживает беспрецедентный сезон пожаров.

Дополнение

Пораженные смогом, глава ООН, экологические организации, а также политики США на этой неделе подчеркнули необходимость борьбы с изменением климата, которое увеличивает риск возникновения пожаров.

Мэры Нью-Йорка, Монреаля, Торонто, Вашингтона и Филадельфии опубликовали в пятницу совместное заявление, в котором говорится, что «этот тревожный эпизод является суровым напоминанием о пагубных последствиях климатического кризиса для городов по всему миру».

В четверг более 111 миллионов человек в Соединенных Штатах были предупреждены о загрязнении воздуха из-за пожаров. Дым лесных пожаров из Канады был также обнаружен за тысячи км в Норвегии.