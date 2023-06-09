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Отруйний дим розвіявся над північним сходом США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Жителям північного сходу США полегшало дихати в п'ятницю, коли дим від пожеж у Канаді поступово розвіявся після того, як цього тижня кілька міст були вкриті отруйним серпанком, інформує УНН.

Отруйний дим розвіявся над північним сходом США

Деталі

У Нью-Йорку та Вашингтоні якість повітря була класифікована Агентством з охорони навколишнього середовища США як «помірна».

В американській столиці небо знову було блакитним у п'ятницю вранці, але як запобіжний засіб дітям у міських державних школах, як і раніше, заборонялося проводити зміни на відкритому повітрі.

У Нью-Йорку державні школи були закриті та працювали дистанційно.

Якість повітря покращилася після того, як вітер, що дме над канадською провінцією Квебек, де вирують пожежі, змінив напрямок, повідомив AFP учений NASA Райан Штауффер, який спеціалізується на забрудненні повітря. За словами Штауффера, концентрація дрібних частинок у повітрі в п'ятницю вранці у Вашингтоні була у двадцять разів нижчою, ніж у той же час у четвер.

Густе смог та їдкий запах висіли над регіоном протягом кількох днів, а забруднення повітря перевищувало деякі з найбільш забруднених міст світу у Південній Азії та Китаї. Рейси затримувалися в багатьох аеропортах через погіршення видимості, а на вулицях знову з'явилися маски.

У п'ятницю в Квебеку все ще тривало близько 140 пожеж, у тому числі майже 80, визнаних некерованими. З початку червня евакуйовано понад 13 тисяч людей. Сотні іноземних пожежників прибули до Канади, щоб допомогти з гігантськими пожежами, багато з яких розташовані у віддалених районах бореальних лісів.

За офіційними даними, у Квебеку постраждали майже 900 000 гектарів, і він переживає безпрецедентний сезон пожеж.

Доповнення

Вражені смогом, голова ООН, екологічні організації, а також політики США на цьому тижні наголосили на необхідності боротьби зі зміною клімату, що збільшує ризик виникнення пожеж.

Мери Нью-Йорка, Монреаля, Торонто, Вашингтона та Філадельфії опублікували в п'ятницю спільну заяву, в якій йдеться про те, що «цей тривожний епізод є суворим нагадуванням про згубні наслідки кліматичної кризи для міст по всьому світу».

У четвер понад 111 мільйонів людей у Сполучених Штатах було попереджено про забруднення повітря через пожежі. Дим лісових пожеж із Канади було також виявлено за тисячі км у Норвегії.

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