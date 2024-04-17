Отозвать закон "об иноагентах" в течение часа: протестующие в Тбилиси выдвинули властям ультиматум

Митингующие в Тбилиси, которые собрались под стенами парламента Грузии, объявили ультиматум - отозвать закон об "иноагентах" в течение часа, передает УНН со ссылкой на Paper Kartuli.

Детали

Спикер от оппозиции, поэт и переводчик Рати Амглобели во время своего выступления на митинге выдвинул ультиматум правящей партии.

"Пусть закон отзывают сегодня. Ждем час. "Грузинская мечта" должна сделать политическое заявление, что видит волю грузинского народа", - заявил Рати Амглобели.

Что будет в случае, если "Грузинская мечта" не отзовет законопроект, спикеры не заявили.

По данным Paper Kartuli, возле парламента Грузии собралось около 15 тысяч человек. На улицах 9 апреля и Закария Чичинадзе нет оцепления полиции.

Спецназ и сотрудники полиции дежурят возле Площади Свободы.

Напомним

В Тбилиси уже третий день продолжаются митинги против закона против иноагентов.

Как сообщал УНН, сегодня парламент Грузии одобрил законопроект об "иноагентах" в первом чтении.

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