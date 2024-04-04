Отключения отменены: Днепропетровщина постепенно получает свет

На Днепропетровщине отменены отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

По состоянию на вечер экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской области не применяются.

Постепенно возвращаем всем семьям свет - ДТЭК.

Напомним

Вражеский обстрел в Днепропетровской области привел к отключению почти 5 тысяч абонентов от газоснабжения, 3 тысячи - от водоснабжения и более 12 тысяч - от электроснабжения.

Днепропетровщина: из-за атаки россиян тысячи людей остались без газа, водоснабжения и электричества, восстановительные работы продолжаются