От дифтерии спасет прививка, во всех регионах Украины есть достаточное количество качественных вакцин - Минздрав
Киев • УНН
Минздрав напоминает о важности вакцинации против дифтерии. Во всех регионах Украины есть достаточное количество качественных вакцин, которые можно получить бесплатно, обратившись к семейному врачу, педиатру или терапевту.
Если не уберечься от дифтерии, это может привести к ряду осложнений, среди которых проблемы с дыханием, сердцем и тому подобное. Впрочем, согласно статистике, за 2023 год и 6 месяцев 2024 года, в Украине зафиксировано по одному случаю этой болезни.
Центр общественного здоровья Украины - Минздрав напоминает о важности прививки, передает УНН.
Детали
Лучшим способом уберечься от дифтерии является прививка.
Получить прививку можно бесплатно.
Чтобы вакцинироваться против дифтерии, надо просто обратиться к семейному врачу, педиатру или терапевту.
Во всех регионах Украины есть достаточное количество качественных вакцин от дифтерии для всех
Но если не учитывать возможность вакцинации, следует знать, что почти 20% невакцинированных больных умирают, даже несмотря на своевременное лечение.
По данным Центра общественного здоровья Украины, смертность от последствий дифтерии выше среди детей до 5 лет и взрослых после 40 лет.
Справочно
Дифтерия - опасная инфекционная болезнь, которая поражает преимущественно слизистые оболочки дыхательных путей и кожу, а в случае осложнений - сердце, нервную систему и почки.
Возбудитель дифтерии (бактерия Corynebacterium diphtheriae) передается во время кашля, чихания, поцелуев, через контакт с загрязненными возбудителем поверхностями, предметами быта (посуда, игрушки и т.д.), а также через зараженные продукты и воду.
Инфицироваться можно как от больного дифтерией человека, так и от человека, который является носителем инфекции без клинических признаков заболевания.
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Через 2-5 дней после инфицирования дифтерией могут появиться следующие симптомы:
- Серая или белая пленка на миндалинах и горле (фибринозные пленки);
- Боль в горле и охриплость голоса;
- Звонкий "лающий" кашель;
- Увеличение лимфатических узлов на шее;
- Отек шеи;
- Затрудненное дыхание;
- Выделения из носа;
- Лихорадка и озноб;
- Слабость и усталость.
Лечение
Все больные дифтерией подлежат обязательной неотложной госпитализации - даже с легким течением болезни. Для лечения используется противодифтерийная сыворотка, подавляющая дифтерийный токсин в крови, и антибактериальная терапия.
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