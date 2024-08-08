От дифтерии спасет прививка, во всех регионах Украины есть достаточное количество качественных вакцин - Минздрав

Если не уберечься от дифтерии, это может привести к ряду осложнений, среди которых проблемы с дыханием, сердцем и тому подобное. Впрочем, согласно статистике, за 2023 год и 6 месяцев 2024 года, в Украине зафиксировано по одному случаю этой болезни.

Центр общественного здоровья Украины - Минздрав напоминает о важности прививки, передает УНН.

Детали

Лучшим способом уберечься от дифтерии является прививка. - отмечает Министерство здравоохранения Украины.

Получить прививку можно бесплатно.

Чтобы вакцинироваться против дифтерии, надо просто обратиться к семейному врачу, педиатру или терапевту.

Во всех регионах Украины есть достаточное количество качественных вакцин от дифтерии для всех - информирует Минздрав.

Но если не учитывать возможность вакцинации, следует знать, что почти 20% невакцинированных больных умирают, даже несмотря на своевременное лечение.

По данным Центра общественного здоровья Украины, смертность от последствий дифтерии выше среди детей до 5 лет и взрослых после 40 лет.

Справочно

Дифтерия - опасная инфекционная болезнь, которая поражает преимущественно слизистые оболочки дыхательных путей и кожу, а в случае осложнений - сердце, нервную систему и почки.

Возбудитель дифтерии (бактерия Corynebacterium diphtheriae) передается во время кашля, чихания, поцелуев, через контакт с загрязненными возбудителем поверхностями, предметами быта (посуда, игрушки и т.д.), а также через зараженные продукты и воду.

Инфицироваться можно как от больного дифтерией человека, так и от человека, который является носителем инфекции без клинических признаков заболевания.

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Через 2-5 дней после инфицирования дифтерией могут появиться следующие симптомы:

Серая или белая пленка на миндалинах и горле (фибринозные пленки);

Боль в горле и охриплость голоса;



Звонкий "лающий" кашель;



Увеличение лимфатических узлов на шее;



Отек шеи;



Затрудненное дыхание;



Выделения из носа;



Лихорадка и озноб;



Слабость и усталость.



Лечение

Все больные дифтерией подлежат обязательной неотложной госпитализации - даже с легким течением болезни. Для лечения используется противодифтерийная сыворотка, подавляющая дифтерийный токсин в крови, и антибактериальная терапия.

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В Минздраве отметили, что вакцинированные люди также могут заболеть.

Но переносят недуг значительно легче - подчеркнули в ведомстве.

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