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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От дифтерии спасет прививка, во всех регионах Украины есть достаточное количество качественных вакцин - Минздрав

От дифтерии спасет прививка, во всех регионах Украины есть достаточное количество качественных вакцин - Минздрав

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 10:38  •  3766 просмотра

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Минздрав напоминает о важности вакцинации против дифтерии. Во всех регионах Украины есть достаточное количество качественных вакцин, которые можно получить бесплатно, обратившись к семейному врачу, педиатру или терапевту.

Если не уберечься от дифтерии, это может привести к ряду осложнений, среди которых проблемы с дыханием, сердцем и тому подобное. Впрочем, согласно статистике, за 2023 год и 6 месяцев 2024 года, в Украине зафиксировано по одному случаю этой болезни.

Центр общественного здоровья Украины - Минздрав напоминает о важности прививки, передает УНН.

Детали

Лучшим способом уберечься от дифтерии является прививка. 

- отмечает Министерство здравоохранения Украины.

Получить прививку можно бесплатно.

Чтобы вакцинироваться против дифтерии, надо просто обратиться к семейному врачу, педиатру или терапевту.

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Во всех регионах Украины есть достаточное количество качественных вакцин от дифтерии для всех 

- информирует Минздрав.

Но если не учитывать возможность вакцинации, следует знать, что почти 20% невакцинированных больных умирают, даже несмотря на своевременное лечение.

По данным Центра общественного здоровья Украины, смертность от последствий дифтерии  выше среди детей до 5 лет и взрослых после 40 лет.

Справочно

Дифтерия - опасная инфекционная болезнь, которая поражает преимущественно слизистые оболочки дыхательных путей и кожу, а в случае осложнений - сердце, нервную систему и почки.

Возбудитель дифтерии (бактерия Corynebacterium diphtheriae) передается во время кашля, чихания, поцелуев, через контакт с загрязненными возбудителем поверхностями, предметами быта (посуда, игрушки и т.д.), а также через зараженные продукты и воду.

Инфицироваться можно как от больного дифтерией человека, так и от человека, который является носителем инфекции без клинических признаков заболевания.

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Через 2-5 дней после инфицирования дифтерией могут появиться следующие симптомы:

  • Серая или белая пленка на миндалинах и горле (фибринозные пленки);
  • Боль в горле и охриплость голоса;
  • Звонкий "лающий" кашель;
  • Увеличение лимфатических узлов на шее;
  • Отек шеи;
  • Затрудненное дыхание;
  • Выделения из носа;
  • Лихорадка и озноб;
  • Слабость и усталость.

Лечение

Все больные дифтерией подлежат обязательной неотложной госпитализации - даже с легким течением болезни. Для лечения используется противодифтерийная сыворотка, подавляющая дифтерийный токсин в крови, и антибактериальная терапия.

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В Минздраве отметили, что вакцинированные люди также могут заболеть.

Но переносят недуг значительно легче

 - подчеркнули в ведомстве.

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Игорь Тележников

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