Количество отказов в пересечении границы мужчинам, которые не имели при себе военно-учетного документа снизилось и стабилизировалось на уровне 15-20 отказов ежедневно. При этом большинство мужчин, которые планируют пересечь границу, имеют при себе необходимые военно-учетные документы. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

С 17 июля было наибольшее количество отказов в пересечении границы, из-за отсутствия военно-учетного документов. Это на уровне 87 человек, а в дальнейшем этот показатель падал. За последние дни он держится на уровне 15-20 мужчин получают отказ в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа ежедневно - говорит Демченко.

Он отмечает, что у большинства мужчин, которые хотят пересечь границу имеют при себе военно-учетный документ.

Напомним,

Спикер ГПСУ Андрей Демченко говорит, что попытки незаконного пересечения границы Украины продолжаются ежедневно. Чаще всего нарушители пытаются пересечь границу на зеленом участке возле Молдовы и Румынии.