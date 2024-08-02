Освобожденные американские заключенные прибыли в Мэриленд поздно 1 августа, где их встретили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Об этом пишет СNN, передает УНН.

Детали

Первым из самолета вышел бывший морской пехотинец США Пол Вилан. Он отдал честь перед тем, как пожать руку президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

Велана встретила его сестра, Элизабет Вилан, на асфальте во время эмоциональной встречи.

Репортер Wall Street Journal Эван Гершкович вышел из самолета, ознаменовав конец своих тяжелых испытаний, которые включали 491 день российского заключения.

Гершкович пожал руку президенту Джо Байдену, а затем насладился радостной встречей со своей семьей, обнимая маму и папу.

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