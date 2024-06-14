Киев • УНН
Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, призывает неравнодушных присоединиться к донорству крови, ведь это может стать в частности спасением для тяжелобольных детей.
Всемирный день донора отмечают 14 июня. Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, призывает неравнодушных присоединиться к донорству крови, ведь это может стать в частности спасением для тяжелобольных детей, пишет УНН.
За время войны в Украине проблема пополнения банков крови несколько раз становилась особенно острой. Вместе с этим, сообщество доноров в нашей стране постоянно пополняется новыми адептами, а регулярные донации для многих людей стали чем-то вроде морального долга перед согражданами. Ведь кровь разных групп сегодня в Украине - чрезвычайно ценный ресурс, как в зоне боевых действий, так и в тыловых городах, который должен пополняться систематически
Там отметили, что медицинские учреждения постоянно нуждаются в компонентах крови и плазмы.
Впрочем, сегодня говорим о том, что является одним из основных направлений деятельности Биржи Благотворительности "ДоброДій". Это помощь тяжелобольным детям, поэтому акцентируем внимание именно на донации для наших маленьких героев - детей и подростков с тяжелыми диагнозами... Присоединяйтесь к нам! Ваша кровь - это не только спасение в критических ситуациях, но и надежда для маленьких пациентов, которые ежедневно борются за свою жизнь. Станьте донором крови сегодня и подарите шанс на здоровую жизнь тем, кто в этом нуждается больше всего!
По их словам многие дети с тяжелыми диагнозами нуждаются в регулярных переливаниях крови для борьбы с онкологическими заболеваниями, анемией и другими серьезными состояниями.
Кроме того, переливание крови часто является критически важным для выживания и улучшения качества жизни маленьких пациентов. Донорская кровь позволяет детям проходить необходимое лечение и реабилитации, которые помогают им бороться с болезнями.
Для тяжелобольных детей ваша кровь может стать настоящим спасением, даря им шанс на здоровое и счастливое будущее. Сейчас, когда банки крови снова испытывают острую нехватку, ваша помощь чрезвычайно важна
Чтобы стать донором необходимо прийти в местный центр крови. Адреса и контакты таких центров в вашем городе можно найти по ссылке.
Перед донацией врачи советуют хорошо отдохнуть, съесть легкий завтрак и пить много воды. Подробную информацию и правила подготовки к сдаче крови можно найти на сайте: donor.ua
Дополнительно
С 24 февраля 2022 года до конца мая 2024 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржа благотворительности "ДоброДій" предоставила разнообразной помощи на более 125 миллионов гривен. За это время помощь в различных форматах получили:
Биржа благотворительности "ДоброДій" призывает всех неравнодушных присоединяться к сбору средств, ведь пожертвование - это шаг к жизни без боли и страданий для тяжелобольных детей, поддержка наших защитников, возможность оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.
Приобщиться к любому из благотворительных проектов можно на официальном сайте Биржи благотворительности "ДоброДій".