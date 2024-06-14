Всемирный день донора отмечают 14 июня. Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, призывает неравнодушных присоединиться к донорству крови, ведь это может стать в частности спасением для тяжелобольных детей, пишет УНН.

За время войны в Украине проблема пополнения банков крови несколько раз становилась особенно острой. Вместе с этим, сообщество доноров в нашей стране постоянно пополняется новыми адептами, а регулярные донации для многих людей стали чем-то вроде морального долга перед согражданами. Ведь кровь разных групп сегодня в Украине - чрезвычайно ценный ресурс, как в зоне боевых действий, так и в тыловых городах, который должен пополняться систематически - отметили в Бирже Благотворительности.

Там отметили, что медицинские учреждения постоянно нуждаются в компонентах крови и плазмы.

Впрочем, сегодня говорим о том, что является одним из основных направлений деятельности Биржи Благотворительности "ДоброДій". Это помощь тяжелобольным детям, поэтому акцентируем внимание именно на донации для наших маленьких героев - детей и подростков с тяжелыми диагнозами... Присоединяйтесь к нам! Ваша кровь - это не только спасение в критических ситуациях, но и надежда для маленьких пациентов, которые ежедневно борются за свою жизнь. Станьте донором крови сегодня и подарите шанс на здоровую жизнь тем, кто в этом нуждается больше всего! - отметили в "ДоброДії".

По их словам многие дети с тяжелыми диагнозами нуждаются в регулярных переливаниях крови для борьбы с онкологическими заболеваниями, анемией и другими серьезными состояниями.

Кроме того, переливание крови часто является критически важным для выживания и улучшения качества жизни маленьких пациентов. Донорская кровь позволяет детям проходить необходимое лечение и реабилитации, которые помогают им бороться с болезнями.

Для тяжелобольных детей ваша кровь может стать настоящим спасением, даря им шанс на здоровое и счастливое будущее. Сейчас, когда банки крови снова испытывают острую нехватку, ваша помощь чрезвычайно важна - подчеркнули в "ДоброДії".

Чтобы стать донором необходимо прийти в местный центр крови. Адреса и контакты таких центров в вашем городе можно найти по ссылке.

Перед донацией врачи советуют хорошо отдохнуть, съесть легкий завтрак и пить много воды. Подробную информацию и правила подготовки к сдаче крови можно найти на сайте: donor.ua

Дополнительно

С 24 февраля 2022 года до конца мая 2024 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржа благотворительности "ДоброДій" предоставила разнообразной помощи на более 125 миллионов гривен. За это время помощь в различных форматах получили:

Силы обороны Украины - на 91 030 000 грн;

базовые медицинские учреждения - на 8 320 000 грн;



тяжелобольные дети - на 12 240 000 грн;



получатели гуманитарной помощи - на 13 300 000 грн;



образовательные и социальные инициативы - на 430 000 грн



Биржа благотворительности "ДоброДій" призывает всех неравнодушных присоединяться к сбору средств, ведь пожертвование - это шаг к жизни без боли и страданий для тяжелобольных детей, поддержка наших защитников, возможность оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

Приобщиться к любому из благотворительных проектов можно на официальном сайте Биржи благотворительности "ДоброДій".