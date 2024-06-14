Гостра нестача: Біржа Благодійності "ДоброДій" закликає до донорства крові

Всесвітній день донора відзначають 14 червня. Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, закликає небайдужих долучитися до донорства крові, адже це може стати зокрема порятунком для важкохворих дітей, пише УНН.

За час війни в Україні проблема поповнення банків крові кілька разів ставала особливо гострою. Разом з цим, спільнота донорів в нашій країні постійно поповнюється новими адептами, а регулярні донації для багатьох людей стали чимось на кшталт морального обов’язку перед співгромадянами. Адже кров різних груп сьогодні в Україні - надзвичайно цінний ресурс, як у зоні бойових дій, так і в тилових містах, котрий має поповнюватись систематично

Там наголосили, що медичні заклади постійно потребують компонентів крові та плазми.

Втім, сьогодні говоримо про те, що є одним з основних напрямків діяльності Біржі Благодійності "ДоброДій". Це допомога важкохворим дітям, тому акцентуємо увагу саме на донації для наших найменших героїв – дітей та підлітків з важкими діагнозами… Приєднуйтесь до нас! Ваша кров – це не лише порятунок у критичних ситуаціях, але й надія для маленьких пацієнтів, які щодня борються за своє життя. Станьте донором крові сьогодні і подаруйте шанс на здорове життя тим, хто цього потребує найбільше!