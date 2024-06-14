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Гостра нестача: Біржа Благодійності "ДоброДій" закликає до донорства крові

Гостра нестача: Біржа Благодійності "ДоброДій" закликає до донорства крові

Київ • УНН

 • 16013 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, закликає небайдужих долучитися до донорства крові, адже це може стати зокрема порятунком для важкохворих дітей.

Всесвітній день донора відзначають 14 червня. Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, закликає небайдужих долучитися до донорства крові, адже це може стати зокрема порятунком для важкохворих дітей, пише УНН.

За час війни в Україні проблема поповнення банків крові кілька разів ставала особливо гострою. Разом з цим, спільнота донорів в нашій країні постійно поповнюється новими адептами, а регулярні донації для багатьох людей стали чимось на кшталт морального обов’язку перед співгромадянами. Адже кров різних груп сьогодні в Україні - надзвичайно цінний ресурс, як у зоні бойових дій, так і в тилових містах, котрий має поповнюватись систематично

- зазначили в Біржі Благодійності.

Там наголосили, що медичні заклади постійно потребують компонентів крові та плазми.

Втім, сьогодні говоримо про те, що є одним з основних напрямків діяльності Біржі Благодійності "ДоброДій". Це допомога важкохворим дітям, тому акцентуємо увагу саме на донації для наших найменших героїв – дітей та підлітків з важкими діагнозами… Приєднуйтесь до нас! Ваша кров – це не лише порятунок у критичних ситуаціях, але й надія для маленьких пацієнтів, які щодня борються за своє життя. Станьте донором крові сьогодні і подаруйте шанс на здорове життя тим, хто цього потребує найбільше! 

- зазначили в «ДоброДії».

За їхніми словами багато дітей з важкими діагнозами потребують регулярних переливань крові для боротьби з онкологічними захворюваннями, анемією та іншими серйозними станами.

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Крім того, переливання крові часто є критично важливим для виживання та покращення якості життя маленьких пацієнтів. Донорська кров дозволяє дітям проходити необхідне лікування та реабілітації, які допомагають їм боротися з хворобами.

Для важкохворих дітей ваша кров може стати справжнім порятунком, даруючи їм шанс на здорове та щасливе майбутнє. Зараз, коли банки крові знову відчувають гостру нестачу, ваша допомога є надзвичайно важливою

- підкреслили у «ДоброДії».

Щоб стати донором необхідно прийти у місцевий центр крові. Адреси та контакти таких центрів у вашому місті можна знайти за посиланням.

Перед донацією лікарі радять добре відпочити, зʼїсти легкий сніданок та пити багато води. Детальну інформацію та правила підготовки до здачі крові можна знайти на сайті: donor.ua

Додатково

З 24 лютого 2022 року до кінця травня 2024 року завдяки спільним зусиллям усіх партнерів Біржа благодійності "ДоброДій" надала різноманітної допомоги на понад 125 мільйонів гривень. За цей час допомогу в різних форматах отримали:

  • Сили оборони України - на 91 030 000 грн; 
  • базові медичні заклади - на 8 320 000 грн; 
  • важкохворі діти - на 12 240 000 грн; 
  • отримувачі гуманітарної допомоги - на 13 300 000 грн; 
  • освітні та соціальні ініціативи - на 430 000 грн

Біржа благодійності "ДоброДій" закликає усіх небайдужих приєднуватися до зборів коштів, адже пожертва – це крок до життя без болю та страждань для важкохворих дітей, підтримка наших захисників, можливість надавати медичну допомогу тим, хто її потребує.

Долучитися до будь-якого з благодійних проєктів можна на офіційному сайті Біржі благодійності "ДоброДій".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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