Ровенские правоохранители привлекли к ответственности водителя, которая перевозила пассажиров в багажнике. По ее словам, таким образом со знакомыми осовременили традицию празднования крестин: вместо перевозки в тачке решила покатать гостей в багажнике. Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает УНН.

"Полицейские разыскали и привлекли к ответственности водителя, которая перевозила пассажиров в багажнике. Свою вину она признала и объяснила, что таким образом со знакомыми осовременили традицию празднования крестин: вместо перевозки в тачке решила покатать гостей в багажнике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что событие произошло в Здолбунове Ровенской области. На видео, которое получило распространение в соцсетях, видно, как по улицам города движется автомобиль "ВАЗ", а в его открытом багажнике - трое пассажирок.

"Полицейские с помощью камер видеонаблюдения быстро установили транспортное средство, а впоследствии - остановили и водительницу. Ею оказалась 63-летняя жительница села Богдашев. На водителя составили постановления об административных правонарушениях и вынесли 510 гривен штрафа", - добавили в полиции.

Напомним

51-летний водитель "Peugeot" в состоянии алкогольного опьянения сбил 72-летнего пешехода на пешеходном переходе в Броварах, пытался скрыться, но был задержан полицией.