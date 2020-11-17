"Особый путь": в Швеции коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Швеции, которая не вводила жестких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, последствия COVID-19 стали причиной примерно 10% от общей доли всех смертей в стране. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"В первом полугодии 2020 года коронавирусная болезнь стала причиной примерно 10% от общего числа смертей в Швеции. Как следует из отчета Министерства здравоохранения и социального развития страны, последствия заражения коронавируса стали третьей по распространенности причиной смерти в стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за шесть месяцев в 10-миллионной Швеции умерло около 51,5 тыс. пациентов: в 14 тыс. случаев причиной послужили заболевания сердца и системы кровообращения, 11,6 тыс. больных страдали различными онкологическими заболеваниями, а 5,5 тыс. умерли из-за последствий COVID-19.
Как отмечается в документе, распространение коронавируса способствовало тому, что смертность в стране, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, возросла на 10% у женщин и на 14% у мужчин.
Отметим, Швеция, в отличие от стран-соседей, не вводила жестких карантинных ограничений.
Напомним, в Украине зарегистрировано уже 557 тыс. случаев COVID-19 (в том числе 9856 - летальных), за сутки - 11 968.