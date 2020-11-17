"Особливий шлях": у Швеції коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті

"У першому півріччі 2020 року коронавірусна хвороба стала причиною приблизно 10% від загального числа смертей у Швеції. Як випливає зі звіту Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку країни, наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті у країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за шість місяців у 10-мільйонній Швеції померло близько 51,5 тис. пацієнтів: у 14 тис. випадків причиною послужили захворювання серця і системи кровообігу, 11,6 тис. хворих страждали різними онкологічними захворюваннями, а 5,5 тис. померли через наслідки COVID-19.

Як наголошується у документі, поширення коронавірусу сприяло тому, що смертність у країні, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, зріс на 10% у жінок і на 14% у чоловіків.

Зазначимо, Швеція, на відміну від країн-сусідів, не вводила жорстких карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано вже 557 тис. випадків COVID-19 (у тому числі 9 856 - летальні), за добу - 11 968.