Особый режим отменили в СИЗО в Кропивницком

Продолжался особый режим с 18 декабря. Решение о его прекращении приняли соответствии приказа Южного межрегионального управления исполнения наказаний и пробации.

“Сейчас сняты ограничения, которые вводились в отношении заключенных. В частности, разрешены посылки, передачи им. Заключенных с разрешения могут посещать близкие родственники. Раньше вмешательства уполномоченного восстановили право на допуск защитников”, — сказал Олег Кошевой.

Как писал УНН в конце декабря, число пострадавших во время подавления бунта в Кропивницкому СИЗО увеличилась до 82.