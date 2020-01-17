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Особливий режим скасували в СІЗО у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 січня. УНН. Особливий режим у Кропивницькому слідчому ізоляторі скасували 16 січня. Про це кореспонденту УНН повідомив регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олег Кошовий.

Особливий режим скасували в СІЗО у Кропивницькому

Тривав особливий режим з 18 грудня. Рішення про його припинення прийняли відповідно наказу Південного міжрегіонального управління виконання покарань та пробації.

“Наразі зняті обмеження, які вводилися щодо ув’язнених. Зокрема, дозволені посилки, передачі їм. Ув’язнених за дозволом можуть відвідувати близькі родичі. Раніше за втручання уповноваженого відновили право на допуск захисників”, — сказав Олег Кошовий.

Як писав УНН наприкінці грудня, кількість постраждалих під час придушення бунту в Кропивницькому СІЗО збільшилась до 82.

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