Осадки стихнут на большинстве территории Украины еще на этой неделе - синоптики

Осадки стихнут на большинстве территории Украины еще на этой неделе, температура несколько повыситься, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток, 4-5 января, в Украине небольшой, местами умеренный дождь; завтра в северо-восточных областях и в Карпатах снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; 6 января в Украине преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях днем небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ближайшей ночью от 4° тепла до 3° мороза, завтра днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7-12° тепла; 5-6 января в северной части в течение суток 1-8° мороза, на остальной территории ночью и днем 0-6° тепла, днем на крайнем юге до 10° тепла.

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